В Петербурге «Вертекс» удвоил мощность. Компания запустила третью очередь производства за 2,4 млрд рублей

Разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди производства получил петербургский фармпроизводитель «Вертекс». Завод находится в особой экономической зоне «Новоорловская» в Приморском районе города.

Как сообщила пресс-служба компании 24 декабря, мощность предприятия удваивается до 200 млн упаковок в год.

Первую очередь компания запустила в «Новоорловской» еще в 2015 году, тогда оно занимало 21 тыс. кв. м. Теперь же помещения фабрики, лаборатории и офисов расширились до 56,5 тыс. кв. м. Стоимость запускаемой сейчас третьей очереди – 2,4 млрд рублей. Общая стоимость проекта – 7,3 млрд рублей.

Выручка АО «Вертекс» в 2018 году составила 7,8 млрд рублей, чистая прибыль – 900 млн рублей. Владельцы компании не раскрываются. Компания выпускает более 270 позиций продукции: лекарства, БАДы, косметика. В 2019 году объем выпуска продукции составит 90 млн упаковок (включая 82 млн упаковок – лекарства).

В апреле 2019 года «Вертекс» учредил 100%-ную «дочку» ООО «Биоген», которая к концу 2021 года за 4,6 млрд рублей планирует построить в «Новоорловской» отдельное фармпредприятие.



