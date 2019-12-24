Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».

В рамках коллаборации с известным дизайнером и иллюстратором Ией Гаас Группа ЦДС выпустила серию уникальной сувенирной продукции. Набор авторских, стилистически петербургских подарков будет вручаться каждому новоселу вместе с ключами от квартиры в жилом комплексе ЦДС. Первыми их получат владельцы второго корпуса ЦДС «Московский», где сейчас идет приемка квартир. Объект был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Кирпично-монолитный дом рассчитан на 575 одно- и двухкомнатных квартир с полной отделкой.

Впоследствии индивидуальная сувенирная продукция будет разработана для каждого жилого комплекса застройщика. Сейчас идет работа по созданию авторских подарков для жителей ЦДС «Полюстрово».

«Хорошо, когда люди идентифицируют себя со своим новым домом, мы хотим добиться ощущения некой обособленности, – рассказала директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Все изображения на подарках неслучайны, они так или иначе связаны с Петербургом и самим домом. Так, в сувенирах для жилого комплекса ЦДС «Московский» использованы образы, связанные с архитектурой и окружением дома: самолет символизирует Пулково, кирпичи – фасад дома, собака, смотрящая в телескоп – это отсылка к Пулковской обсерватории, дворец говорит о близости к дворцово-парковым ансамблям Пушкина и Павловска. И таких аналогий много. Мы постарались сделать сувениры не только красивыми, но также ценностно и эмоционально наполненными».

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration