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Происшествия
24.12.2019 12:52
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Раздвоение личности. Оставленный в СИЗО историк Соколов одновременно хочет убить себя и написать две книги

Басманный суд Москвы оставил под стражей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Из клетки бывший университетский доцент делает взаимоисключающие заявления.

Как сообщили «Фонтанке» 24 декабря в Басманном суде, мера пресечения Соколову продлена на три месяца. «Ходатайство следствия удовлетворено, под стражей обвиняемый останется до 9 апреля 2020 года», – уточнили в суде.

Жить в изоляции хотел и сам Соколов. На процессе он отсутствовал, но в своем обращении к родственникам Ещенко подчеркивал, что «просит самого строгого наказания, считает меру пресечения справедливой», и на свободу не собирается: «Я хочу покончить с собой и обязательно это сделаю. Мне здесь не дают возможности. Я достоин самой страшной кары, я уже как в аду», – утверждает Соколов.

В искренности слов историка потерпевшие сомневаются. Одновременно с желанием уйти из жизни обвиняемый делится далеко идущими планами. Он хочет написать книгу-исповедь об Анастасии Ещенко и «закончить начатый вместе с Анастасией научный труд». В одном из заочных интервью историк на вопрос о планах на будущее ответил лаконично: «Написать книгу».


Адвокат Александр Почуев не видит расхождений в планах Соколова. «Фонтанке» он сообщил, что, по логике событий, сначала его подзащитный напишет свои труды, а потом покончит с собой.

Соколов признает вину в убийстве Ещенко, но мотивы не раскрывает: «Я потерял рассудок, это безумие. Я не понимаю, как я смог это сделать. Все как в дыму и страшном сне. Я не верю в происходящее. Простите», – написал он родственникам.

Потерпевшие не готовы проявить к фигуранту снисхождение, заявляла «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, так как он, по мнению родителей Анастасии, далек от искренности. Размер иска о компенсации морального вреда может составить до 10 млн рублей

Накануне стало известно, что МГУ объявил тендер на закупку книги Соколова «Битва трех императоров».

В центре Сербского обвиняемому провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По предварительным данным, он признан вменяемым.

Соколова задержали утром 9 ноября 2019 года при попытке утопить части тела Анастасии Ещенко, убитой во сне и расчлененной в квартире историка на набережной Мойки.

Доцент СПбГУ имел много романов со студентками и аспирантками, выяснилось после его ареста. Он отличался своенравием, жестокостью и тиранией, о чем «Фонтанке» рассказала одна из бывших возлюбленных Соколова.


© Фонтанка.Ру
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