Как в 2020 году попасть на работу к нефтяникам, или Почему миллениалы хотят быть фрилансерами

Хотите зарплату в 150 тысяч? Или наоборот - собрать команду высококлассных экспертов на краткосрочный проект без оформления в штат? «Газпром Нефть» весь год заново придумывает корпоративный HeadHunter. Директор по развитию проекта Николай Долгов рассказал «Фонтанке», как он устроен и кому нужен.

Николай Долгов / автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Газпром нефть» развивает интернет-платформу «Профессионалы 4.0» – первую в России площадку для привлечения в крупный бизнес молодых профессионалов на временной основе. Начиналось все как решение для финалистов конкурса «Лидеры России», а теперь разработкой пользуются госкорпорации, международный консалтинг и чиновники. Планируется, что в 2020 году проект вырастет до 20 тысяч участников и начнет привлекать инвестиции.

- Сервис для поиска работы и сотрудников... Миллениалам нужен новый HeadHunter?

– Мы не создавали очередной сервис поиска работы и размещения вакансий. Наша платформа – это инструмент для реализации краткосрочных проектов с помощью гибких команд и для специалистов, которые готовы работать в формате коротких контрактов. Задумка простая: сделать так, чтобы независимые специалисты могли принять участие в высокотехнологичных и интересных проектах крупных российских компаний. Идея сервиса возникла весной 2018 года на финале конкурса «Лидеры России», наставником которого был председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, а через год, на финале следующего потока конкурса, мы уже представили готовую платформу.

– Есть ли аналоги вашей платформы?

– В России – прямых аналогов нет. В мире – множество. Существуют сотни платформ, которые позволяют привлекать работников с помощью краткосрочных контрактов. Есть глобальные типа Upwork, на которой более 12 млн пользователей, есть нишевые, которые ориентируются на правительственные органы США или даже армию.





- Могу представить нанятого под проект дизайнера или программиста. Но среди фрилансеров мало менеджеров по управлению проектами. Они предпочитают штат. Не будет ли дефицита кадров?

– Мы видим, что прямо сейчас происходит очень серьезные изменения на рынке труда, связанные с ожиданиями специалистов. Всё большее количество молодых профессионалов поколения Y предпочитают временную и удаленную работу, не привязывая себя долгосрочным контрактом к одному работодателю. По прогнозам PwC, к 2020 году более 14 млн человек в России будут работать по временным контрактам, а объем рынка составит более 9 трлн рублей.

А платформенные решения, подобные нашему, сокращают время на поиск проектов. И крупному бизнесу нужно учиться с этим работать.

- Поставщиком кадров для платформы стал конкурс «Лидеры России»?

– Мы действительно начинали с аудитории «Лидеров России», пригласив благодаря сотрудничеству с АНО «Россия – страна возможностей» финалистов и победителей конкурса первых потоков. Осенью к ним присоединились финалисты конкурса «Цифровой прорыв»: дизайнеры и разработчики, бизнес-аналитики. Помимо этого мы приглашали выпускников программ образовательного центра «Сириус», лучших студентов из ведущих вузов. Сейчас аудитория платформы насчитывает более 5800 человек.

- Человек со стороны может поучаствовать?

– Да, регистрация доступна для всех в мобильном приложении и на сайте.

- Какой процент сейчас тех, кто зарегистрировался самостоятельно, а не по приглашению?

- Около 10% специалистов на нашей платформе пришли туда самостоятельно. Обычно по рекомендации пользователей платформы, без всяких предварительных от конкурсов.

- Зачем идти на риски, «нанимая» людей без минимальной проверки?

– Существует известное правило – нужно медленно нанимать и быстро увольнять. И это верно по отношению к найму в штат. Но на «Профессионалах 4.0» мы запустили принципиально иной формат взаимодействия. Подавляющее большинство проектов короткие и занимают обычно 1-3 месяца. Поэтому риски для обеих сторон существенно ниже, чем в ситуации, когда человека берут надолго в штат. Этот период даже может быть некоторым испытательным сроком, когда можно посмотреть на тех людей, которые откликнутся, и принять решение, с кем из них работать в долгую.

Для соискателей это возможность вживую убедиться в том, что ему подходит корпоративная культура компании.

- Какой средний конкурс на один проект?

– В среднем от 20 до 40 человек.

- В чем выгода для бизнеса?

– Люди и компании в этом формате работают более эффективно и быстро. Нет долгих процессов согласования, связанных с подбором. Все понимают, что собрались для решения конкретной задачи, и видят четкие временные рамки, когда работу надо закончить.

- Сколько компании готовы платить таким специалистам?

– Ставки зависят от сроков проекта и степени загрузки. На платформе есть проекты компаний, где заказчики ищут специалистов с большой квалификацией и опытом и за их работу готовы платить от 60 до 150 тысяч рублей в месяц при частичной загрузке и возможности работать удаленно. Сам заказчик, исходя из бюджета своего проекта, определяет размер вознаграждения. По факту цена привлечения выходит на порядок ниже, чем услуги консультантов или других посредников, а также оформление дополнительного коллектива в штат.

- А какие есть сейчас ограничения по сотрудничеству — какой проект вы себе не возьмете?

– По сотрудничеству с российскими компаниями у нас нет никаких ограничений с точки зрения того, в какой отрасли работает предприятие. Мы можем работать как с нефтяными компаниями, так с банковским сектором и промышленностью. Главное, чтобы эти компании создавали рабочие места в России. Мы заинтересованы в том, чтобы таланты не уезжали за границу и даже больше, чтобы уехавшие ранее видели, что в стране есть интересные и масштабные проекты, и вовлекались в работу над ними..

Среди наших партнеров СИБУР, «Росэлектроника», «Ростелеком», «Россети», Московская школа управления «Сколково», Ernst & Young и другие.

Но мы можем отказаться размещать проект, на который требуется узкопрофильный специалист, если видим, что на платформе таких профессионалов пока нет. Еще одно требование — проект должен быть актуальным, реально решать проблемы внутри компании с понятными сроками и четкими ожиданиями по результатам. Мы не берем в работу учебные кейсы.

- Расскажите об обратной связи от ваших партнеров и соискателей. Чего им не хватает? На что жалуются?

– Главное препятствие — оформление привлеченных специалистов. Мы приняли решение, что в следующем году создадим для «Профессионалов 4.0» отдельное юридическое лицо, которое возьмет на себя вопросы по заключению контрактов с физическими лицами. Помочь сможет и эксперимент с формой самозанятости, которая с 2020 года распространится еще на 19 регионов в дополнение к четырём пилотным.

Еще одна задача — упрощение и ускорение процедуры отбора людей в команду. Как выбрать из тех, кто откликнулся, того, кто в наилучшей степени подойдёт? Мы займемся улучшением описания квалификации человека и внедрением новых механизмов, «умного поиска» по компетенциям, опыту и навыкам людей.

- Есть компании, кто попробовал вашу платформу и перестал пользоваться?

– Есть те, кто снизил интенсивность использования. В первую очередь это связано с барьерами контрактования физических лиц. Это существенная проблема для крупного бизнеса: как в соответствии со всеми процедурами и правовыми актами быстро заключить договор. Для многих это пока невозможно.

- При этом у вас в партнерах указана Ленинградская область. Как чиновники справляются?

– Изначально мы не думали о том, что органы государственной власти смогут полноценно работать с «Профессионалами 4.0». Но у Ленобласти 32 проекта по решению региональных задач. Двенадцать из них уже успешно завершено, под остальные собираются команды или уже идет работа.

Администрация предлагает работу без материального вознаграждения. И желающие находятся. Например, на проект создания инвестиционного навигатора – откликнулась уже 18 человек. Победитель получит возможность представить результаты своей работы на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. В таких кейсах на первый план выходит возможность дальнейшего карьерного роста, портфолио, опыт, а не только заработок.

- Какие планы на 2020 год?

– У нас есть четкие цели на ближайший год. Во-первых, вырасти по масштабу в 3,5 раза, сохранив на высоком уровне показатели, связанные со скоростью и эффективностью реализации проекта. Мы ожидаем, что в следующем году на платформы будет около 20 тыс. зарегистрированных пользователей. Во-вторых, при помощи «Профессионалов 4.0» будет реализовано около 500 проектов, а нормативный срок формирования команды сократить с 14 до 10 дней. Мы хотим быть лидером в этом сегменте в России и стать значимым игроком в мире. Чтобы, с одной сторон, помогать бизнесу быстрее реализовывать проекты, а с другой — помогать талантливым специалистам находить применение в стране.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»