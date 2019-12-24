Базара нет. Во Фрунзенском районе пресекли незаконную торговлю ёлками

Рейд против нелегальных елочных базаров прошел во Фрунзенском районе Петербурга. Как рассказали 24 декабря в администрации, чиновники вместе с полицией и комитетом по законности и правопорядку проверили адреса, на которые жаловались жители.

Пока инспекция выявила одну незаконную точку – на Купчинской улице, 24. Составлено два протокола, «базар» ликвидирован, отметили в пресс-службе.

Администрация пообещала продолжить рейды и усилить контроль за местами продажи елок и еловых веток.





Ранее сообщалось, что в 13 районах Петербурга открыты 70 ёлочных базаров. В этом предпраздничном сезоне рекордсменом по числу выделенных для торговцев мест стал Московский район – в нём 19 точек продаж. Невский, Петроградский, Пушкинский, Кронштадтский получили всего по одному базару.

Главный символ Нового года горожане могут купить вплоть до 31 декабря. О том, как правильно выбрать ёлку, мы рассказывали ранее.