ФАС раскрыла «праздничный картель». Сговорившиеся поставщики украсили Курортный район на 65 млн рублей

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор на рынке услуг по праздничному оформлению и проведению праздничных мероприятий в Курортном районе. Организации и ИП в 2016–2018 годах поучаствовали в 41 закупке на общую сумму свыше 65 млн рублей.

Как сообщила 24 декабря пресс-служба ведомства, оно вынесло решение о наличии картельного сговора между организациями ООО «РуссЛайн», ООО «Емек-Рус», ООО «СК Радо», ООО «Маркиткарт Раша» и индивидуальными предпринимателями: (ИП) Сухорукова Н.В., ИП Сухова Ф.Н. (ИНН 780722581033), ИП Попова А.Е.

Как выяснили антимонопольщики, заявки на торгах организации подавали с одного ip-адреса, а документы для участия в аукционах для разных организаций и ИП создавались одним и тем же лицом. При этом в подавляющем числе закупок, где участвовали перечисленные организации и ИП, цена в ходе торгов снижалась не более чем на 2%. В случае если появлялись другие участники, не связанные с картелем, снижение составляло до 43%.

УФАС расценило такие действия как нарушение закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы в профильный отдел для изучения связей между этими организациями и заказчиками.





Заказчиками на торгах выступили местные администрации Зеленогорска, МО пос. Солнечное, МО п. Песочный, МО п. Белоостров, МО г. Сестрорецка, МО «Рощинское городское поселение» Выборгского р-на Ленинградской обл., ВМО СПб п. Репино, ВМО СПб п. Комарово, ВМО СПб п. Усть-Ижора, г. Красное Село, ВМО СПб п. Ушково, Павловска, администрация Кронштадтского района Петербурга, МА ВМО СПб МО «Литейный округ».

Также готовится передача этого дела в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по СПб и ЛО для рассмотрения его в рамках статьи Уголовного кодекса об ограничении конкуренции.

Это второй так называемый «праздничный картель», выявленный антимонопольным органом. Ранее петербургские антимонопольщики обнаружили сговор организаций-картельщиков с администрациями Невского, Красногвардейского и Фрунзенского районов. Суды первой и второй инстанций подтвердили наличие соглашения между картельщиками и администрациями. Общая сумма назначенных участникам первого «праздничного картеля» штрафов составляет более 12 млн рублей.