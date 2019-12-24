В Петербурге вырос спрос на квартиры в малоэтажках

Эксперты по недвижимости компании «Центр развития» отмечают ажиотажный интерес к малоэтажным жилым комплексам. В Петербурге таких проектов несколько. Большинство из них строятся в Ленинградской области. Из редких исключений – малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Они возводятся в черте города в Пушкинском районе.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Цена вопроса

В конце года на рынке недвижимости традиционно наблюдается оживление. Во-первых, покупатели опасаются роста цен. Во-вторых, спешат закончить дела до Нового года. Для кого-то это инвестиция, для других – долгожданная возможность улучшить свои жилищные условия. Встретить Новый год в новом доме – приятно и символично.

В этом году у покупателей хороший выбор. В рамках проекта «На Царскосельских холмах», который развивает строительная компания «Терминал-Ресурс», уже построены несколько жилых объектов. ЖК «Образцовый квартал 4» сдан в конце лета, сейчас осуществляется ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 5». Завершающие строительные работы ведутся в «Образцовом квартале 6» – планируется, что в следующем году дольщики получат ключи.

Интерес к малоэтажному жилью объясняется качеством строительства и комфортными условиями проживания. Горожане, уставшие от шума и пробок, малогабаритных квартир и тесных дворов, могут перебраться в район с низкой плотностью населения, где в их распоряжении окажутся все преимущества современной цивилизации.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Территория развития

Пушкинский район – это благополучная социальная среда, соседство с парками, развитая инфраструктура. Стоимость квадратного метра в малоэтажном жилом комплексе выше, чем в высотке, потому как выше стоимость строительства. Покупатели ожидают от него большего комфорта. И «Образцовые кварталы» эти ожидания оправдывают. При их строительстве применяются качественные энергоэффективные материалы и передовые технологии: система утепления фасадов «Саpatect» производителя Caparol, бесшумные швейцарские лифты, тёплый водяной пол и собственные газовые котельные. Автономная система отопления позволяет круглогодично регулировать температуру в помещении и при этом снизить коммунальные платежи до 30%. Придомовая территория «Образцовых кварталов» обустроена: высажены деревья и декоративные кустарники, установлены детская и спортивная площадки, вымощены дорожки и выделены парковочные места.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Бизнес-перспектива

Девелопер, ведущий комплексное освоение территории, участвует в развитии социальной, транспортной инфраструктуры района, формировании деловой среды. В сентябре компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству бизнес парка «Гараж» – он будет располагаться на улице Кокколевской, в непосредственной близости от Петербургского шоссе и новых жилых комплексов. В нём, помимо четырёхэтажного наземного паркинга на 300 машиномест, смогут разместиться кафе, магазины, аптека, предприятия бытового обслуживания и офисы.

Рождественские цены





При бронировании квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в праздничные дни предоставляется рождественская скидка. Срок действия акции: с 25 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Бронирование производится бесплатно!

Подробности акции – в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya