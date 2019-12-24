Чиновники после ДТП с бетоновозом: Предупреждать о «покоях митрополита» знаки не должны

Водителя бетоновоза, улетевшего в Неву с Октябрьской набережной, не надо было предупреждать о сужении проезжей части. Почему перед «шагнувшими» на проезжую часть «покоями митрополита» не должно быть знака, «Фонтанке» объяснили 24 декабря в ГУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Знаки 1.20.1–1.20.3 «Сужение дороги», в соответствии с ГОСТ 52289, пункт 5.2.22, устанавливают вне населенных пунктов перед участками дорог, на которых ширина проезжей части уменьшается более чем на 0,5 метра, а в населённых пунктах – на одну полосу или более. Вне населённых пунктов знак устанавливают также перед мостовыми сооружениями и тоннелями, если ширина проезжей части в пределах искусственного сооружения равна или меньше, чем на подходах к нему, а в населённых пунктах – меньше, чем на подходах к нему.

Перед домом 16 по Октябрьской набережной проезжая часть сужается на метр – с 3,5 до 2,44 метра, потому знака там нет. Полностью полоса не уходит.





23 декабря около 4:15 на Октябрьской набережной, 16, в Петербурге бетономешалка врезалась в дом, задела такси и съехала в Неву. Машину извлекли из воды к середине дня, водитель не найден. «Фонтанка» побывала на месте ДТП и осмотрела дорогу к дому 16 (это бывшие покои митрополита Михаила). На 300-метровом участке есть три выступающих на проезжую часть здания, знаков перед ними нет. По словам эксперта, разглядеть встающий на пути дом водителю миксера было сложно из-за особенностей освещения. Кроме того, шёл дождь.

В ГУ ДОДД отмечают, что, судя по видеозаписи авторегистратора очевидца, водитель выбрал скорость с нарушением требований пункта 10.1 ПДД (скорость движения) и не учёл погодные условия. Можно предположить, что он задремал за рулём.