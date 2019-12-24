«Газпром энергохолдинг» поглотил производителя индустриальных турбин в Петербурге. Компания может побороться за миллиарды госпрограммы модернизации энергетики
«Газпром энергохолдинг» приобрела 100% уставного капитала петербургского АО «РЭП Холдинг». С помощью сделки группа выйдет на новые сегменты рынка и станет крупным игроком на рынке энергетического машиностроения, сообщила пресс-служба предприятия.
«На площадках «РЭП Холдинга» — надежного многолетнего партнера «Газпрома» — мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства», — отметил генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.
«Дочка» «Газпрома» хочет стать крупным игроком на рынке энергетического машиностроения из-за растущего спроса на них, который обеспечит запущенная в 2019 году программа модернизации энергетики. Для участия в ней инвесторы при обновлении энергомощностей должны закупать только локализованное оборудование. За место под солнцем борются «Силовые машины», которые создают российские газовые турбины большой мощности, американская General Electric (ведет переговоры о создании совместного предприятия с «Интер РАО») и Siemens, которая также говорила о возможном повышении уровня локализации своей продукции в России.
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Справка:
ООО «Газпром энергохолдинг» — специализированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») по управлению компаниями Группы «Газпром» в электроэнергетике. «Газпром энергохолдинг» является лидером по производству тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой генерации в России. Станции «Газпром энергохолдинга» вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России.
АО «РЭП Холдинг» — разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса. Поставляемое оборудование широко применяется для модернизации газотранспортной системы, при строительстве современных энергоблоков и электростанций, в малой генерации, на рынке СПГ и ряде других отраслей.