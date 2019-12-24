«Газпром энергохолдинг» поглотил производителя индустриальных турбин в Петербурге. Компания может побороться за миллиарды госпрограммы модернизации энергетики

«Газпром энергохолдинг» приобрела 100% уставного капитала петербургского АО «РЭП Холдинг». С помощью сделки группа выйдет на новые сегменты рынка и станет крупным игроком на рынке энергетического машиностроения, сообщила пресс-служба предприятия.

«На площадках «РЭП Холдинга» — надежного многолетнего партнера «Газпрома» — мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства», — отметил генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.

«Дочка» «Газпрома» хочет стать крупным игроком на рынке энергетического машиностроения из-за растущего спроса на них, который обеспечит запущенная в 2019 году программа модернизации энергетики. Для участия в ней инвесторы при обновлении энергомощностей должны закупать только локализованное оборудование. За место под солнцем борются «Силовые машины», которые создают российские газовые турбины большой мощности, американская General Electric (ведет переговоры о создании совместного предприятия с «Интер РАО») и Siemens, которая также говорила о возможном повышении уровня локализации своей продукции в России.



