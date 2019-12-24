Пьяная удаль и грубое озорство. За пущенную в голову ребенку ракету петербуржец на 10 месяцев отправится в колонию

Решивший попугать детей на площадке в Василеостровском районе Петербурга молодой человек обдумывать свое поведение будет в колонии. Отправным пунктом туда стал «Сигнал охотника».

О приговоре за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Марк Барбасов наказан десятью месяцами колонии за недавнее: 14 сентября около семи часов вечера он, нетрезвый, вышел на детскую площадку. Во дворе 10-го дома по Весельной улице Барбасов провел чуть больше двух часов, выпивал. Рядом оказались два подростка, а в руках у осужденного – прибор для стрельбы сигнальными ракетами. В дело он его пустил, как установил суд, «проявляя пьяную удаль и грубое озорство, желая обратить на себя внимание окружающих циничным поведением». Снаряд попал в голову одному из детей, они испугались и от Барбасова убежали.

Отбывать наказание петербуржец будет в колонии-поселении.



