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24.12.2019 12:18
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«Служба в армии превратилась в тюремный механизм». Сотрудника ФБК Шаведдинова после обыска в Москве нашли в Архангельске

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, у которого накануне прошел обыск в Москве, забирают в армию. Об этом 24 декабря в своем Twitter сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

«Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана Шаведдинова сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции», – пишет Навальный (орфография и пунктуация оригинала).

Навальный подчеркивает, что призыв Шаведдинова на службу якобы незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», – написал основатель ФБК.


Ранее глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщал, что Шаведдинов не получал повесток на допрос, но при этом, когда его забирали после обыска, сотрудника ФБК лишили права на юридическую помощь и звонок.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова написала в Twitter, что «в связи с фактическим похищением сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова направила телеграмму председателю Следственного комитета России». Парламентарий потребовала проинформировать ее о месте нахождения Шаведдинова и причинах обыска.

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