Сон жителей Планерной улицы нарушил стрелок. После себя оставил раненого и пулю

Жителей домов в Приморском районе разбудили звуки стрельбы. Ссора двоих мужчин закончилась приездом полиции и тремя пулевыми ранениями ноги.

Как стало известно «Фонтанке», начало недели, 23 декабря, на Планерной улице выдалось неспокойным. После полуночи в одном из подъездов дома под номером 71 развернулся конфликт: в гости к 34-летнему мужчине пришёл товарищ почти одних с ним лет, но в ходе внезапно возникшей ссоры схватился за пистолет. В ноги хозяина попали три пули, за медицинской помощью он не обратился.

На жалобу приехали полицейские, стрелок с места происшествия скрылся. Помимо резиновой пули и гильзы 45-го калибра сотрудники изъяли газовый баллон от устройства «Удар» – механического распылителя. Возможно, им пытался защититься пострадавший.

В марте 2018 года стрелок уже находился под подпиской о невыезде по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство»). Его разыскивают правоохранители.



