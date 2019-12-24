Начальник «Таврии» рассказал, как догонял состав, который ушел без него во время церемонии с Путиным

Начальник первого поезда «Таврия», отправившегося накануне из Петербурга в Крым, рассказал «Фонтанке» 24 декабря о том, как догонял состав. На то, чтобы прыгнуть в поезд, у него была всего одна минута.

Фото: автор фото Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

По словам Александра Калеущенко, он действительно нагонял «Таврию» на «Сапсане». Он доехал до новгородской Угловки, в которой еще 50 минут ждал свой поезд. Крымский состав приходит на эту станцию в 17.13 и стоит всего минуту. Как рассказал 27-летний путеец, паники не было, он знал, как действовать, но такого, чтоб начальник поезда отстал, на РЖД не было лет семь.

Отметим, нужный по времени «Сапсан» уходит из Северной столицы в 15.10. Остановки в Угловке у него нет — возможно, ее сделали специально ради коллеги.





Напомним, Калеущенко задержала на Московском вокзале торжественная церемония. В режиме видеосвязи за происходящим в Петербурге наблюдал глава государства. На вопрос нашего корреспондента, нельзя ли было намекнуть Владимиру Путину, что поезд ждать не будет, начальник состава ответил так: «Нет, мы действуем строго по регламенту. Когда президент сказал «догоняйте», стало понятно... что надо делать. Небольшой стресс, конечно, испытал. Но был на постоянной связи с поездной бригадой, знал, что они справятся».