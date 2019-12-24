Эвакуации продолжаются. В Петербурге на свежем воздухе школьники, в Москве прервано заседание по делу доцента Соколова

Сестрорецкий районный суд, мировые судьи и арбитраж эвакуированы в Петербурге 24 декабря. На улице вместо уроков проводят время школьники.

Очевидцы сообщают об эвакуации школ в Калининском, Кировском, Фрунзенском и Красногвардейском районах Петербурга. Дети из зданий, судя по кадрам, выходят радостно.

Привычным шагом сотрудники Сестрорецкого районного суда отправились на выход, они разминаются второй раз за день. Также проверки ждут в Арбитражном суде и на судебных участках в Петроградском районе. Часть судов из других районов города тем временем вернулись к работе.

Эвакуируют и столичные суды. Там из-за тревожной рассылки прервали, например, заседание Басманного суда, на котором следствие просит продлить срок ареста обвиняемого в убийстве аспирантки экс-доцента Олега Соколова.





Лжеминеры, которые уже даже не требуют у предпринимателя Константина Малофеева 120 биткоинов, терроризируют обе столицы почти месяц. Каждый день от дел вынуждены отрываться десятки тысяч человек.