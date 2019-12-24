Колокольцев уволит организаторов учений полиции в Татарстане с участием школьников. Тренировка по разгону митингов пришлась ему не по нраву

Организаторов тренировочного разгона митинга школьников в Татарстане уволят, а руководство республиканского управления МВД подвергнут дисциплинарному наказанию. Об этом после скандала 24 декабря сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана [Артема Хохорина] предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», – заявил министр на правительственной комиссии по профилактике правонарушений, передает РИА Новости.

Напомним, 20 декабря девятиклассников Тутаевского района Татарстана привлекли в качестве массовки к учениям полицейских — те отрабатывали разгон митингов с участием несовершеннолетних. Учащиеся записали видео, которое разлетелось по соцсетям и СМИ. Полиция согласовала учения с руководством школы, но местное управление МВД организовало служебную проверку, а начальница местного отдела образования написала заявление об увольнении.

В полиции назвали школьников всего лишь статистами – мол, силу к ним не применяли, а перед началом проинструктировали.



