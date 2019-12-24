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Авто
24.12.2019 12:02
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Водителей грузовиков и автобусов обязали отдыхать каждые 4,5 часа и вести машину не более 9 часов в сутки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает режим труда и отдыха водителей грузовиков разрешенной массой более 3,5 тонны и автобусов. Соответствующий документ 24 декабря был опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, каждые 4,5 часа водители грузовиков и автобусов должны делать перерыв от управления транспортом не менее чем на 45 минут. Перерыв можно разбить на несколько частей, но первая должна длиться не менее 15 минут, а последняя – не менее получаса. Если по истечении 4,5 часа за рулем водитель не достиг места, где мог бы отдохнуть, то он в праве проехать за рулем еще час «с соблюдением необходимых мер предосторожности», чтобы добраться до ближайшего места стоянки для отдыха.

В сутки водитель должен отдыхать не менее 11 часов. Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более трех раз в неделю. Еженедельный отдых должен составлять в сумме не менее 45 часов. Возможно сократить его до 24 часов, но не более одного раза за две календарные недели подряд. При этом разницу водитель должен использовать на отдых в течение следующих трех недель.

Документ также регламентирует время управления автобусом или грузовиком. В сутки водитель может находиться за рулем не более 9 часов. Можно продлить это время до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Также чтобы добраться до места отдыха, водитель может вести грузовик или автобус еще до двух часов. За неделю время, проведенное за рулем, не должно превышать 56 часов, за две недели – 90 часов.

Все эти нормы «гармонизированы» с утвержденным Минтрансом РФ Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобиля, а также с Европейским соглашением о работе экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, говорится на сайте правительства. Нарушение их будет подпадать под часть 3 статьи 11.23 КоАП РФ.


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