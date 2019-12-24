На Урале будут заново судить мужчину, который отрубил кошкам головы и пообещал жене «то же самое». Он остался безнаказанным

Свердловский областной суд отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении жителя Сухого Лога Константина Кузнецова. Как пишет 23 декабря E1, суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.

Теперь дело будет вновь направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу, но в ином составе суда. Кузнецов летом этого года отрубил головы домашним кошкам Кокосу и Муре после ссоры с женой. Фото с трупами животных мужчина отправил жене с подписью «С тобой будет то же самое». Женщина подала заявление в полицию, однако уже во время суда от претензий отказалась, и дело закрыли за примирением сторон.

Кузнецова обвиняют в жестоком обращении с животными и истязании жены. В интервью местной газете она рассказывала, что муж был пьян, когда убивал кошек, и действовал он «на эмоциях». Животных же, по ее словам, все равно в тот день собирались везти на усыпление, поскольку они якобы болели.



