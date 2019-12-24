Петербуржцев оставили без самсы и шавермы. Смольный снес четыре незаконных общепита

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал четыре павильона, размещенных без согласия городских властей. Как сообщила 24 декабря пресс-служба ведомства, на Планерной улице, вблизи дома 73, корпус 5, был снесен павильон площадью более 75 кв. м с продуктами и напитками.

Ранее город отдал землю в аренду ЗАО «Та-Мир» под размещение магазина пешеходной доступности, но договор был расторгнут в связи с ликвидацией юридического лица. В настоящее время хозяйственную деятельность на объекте осуществляют неустановленные лица, сообщают в ККИ.

Также ведомство освободило участок на улице Черкасова, у дома 6, корпус 1, от павильона площадью 150 кв. м. Договор аренды с ООО «Бик» был расторгнут в ноябре текущего года, но в установленный срок территория освобождена не была. В торговой точке продолжили торговать колбасой, хлебом и напитками.





Еще два павильона, площадью 25 и 28 кв. м, были снесены на Звёздной улице (у дома 9, корпус 1) и на Выборгском шоссе (у дома 1, литера А). Обе точки были размещены незаконно. Договоры аренды с индивидуальными предпринимателями были расторгнуты в январе и июле текущего года, но они решили продолжить деятельность.

Предпринимателям грозят штрафы за самовольное размещение элементов благоустройства. Также ККИ намерен взыскать с них издержки за демонтаж строений.