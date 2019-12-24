Смольный установил тарифы на тепло на 2020 год. Во втором полугодии они вырастут на 3 процента

Петербуржцы будут платить за отопление по тарифу 1818,29 руб./Гкал с 1 июля 2020 года. Кубометр горячей воды обойдется в 109,10 рубля.

Об установлении тарифов Смольный сообщает 24 декабря. Тарифы крупных теплоснабжающих организаций: ПАО «ТГК-1», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», не обгонят инфляцию. Исключение составит ГУП «ТЭК СПб», для которого рост среднего тарифа составит 6,9%: это необходимо для реконструкции объектов теплоснабжения Колпинского и Пушкинского районов, которые в ветхом состоянии достались от обанкротившегося «ПушТЭК». В течение первого полугодия 2020-го стоимость коммунальных услуг не изменится по сравнению с текущей.

«Фонтанка» рассказывала о тарифных планах Смольного на 2020 год. В целом стоимость «коммуналки» увеличится во втором полугодии не более чем на 3,5%. Ранее федеральное правительство установило для Петербурга планку в 3,8%.

Средний платеж с июля составит примерно 2054 рубля. Заметнее всего подорожает электричество – на 4,9% (или на 5,2%, если дом с электроплитами). Большая часть услуг должны вырасти на 3%, в том числе горячая и холодная вода, а также отопление.



