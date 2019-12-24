Рождественские скидки в «Образцовых кварталах»

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новый Год и Рождество – это время не только отдыха, развлечений, встреч. Зимний сезон распродаж – настоящая отрада для любителей шопинга.

Праздничные украшения, одежду и обувь, сувениры и подарки, технику и мебель можно купить с существенной скидкой. Даже неискушённые покупатели стараются в этот период приобрести что-то приятное и полезное по выгодной цене.

Реклама настойчиво обещает «грандиозные» распродажи, скидки в 30, 50 и даже 70%. Красивые цифры привлекают и вызывают доверие. Многие покупатели уверены, что чем больше скидка, тем лучше! И не задумываются, почему такая цена стала возможной, какова себестоимость приобретаемой вещи и не произошло ли перед этим повышения цены.

Строительство многоквартирных домов – процесс технологически очень сложный, в нём участвуют тысячи людей и десятки предприятий. Высокая себестоимость и длительность производства по сравнению с большинством других продуктов делают такую распродажу невозможной. Снижение цены неизбежно скажется на качестве. Для застройщика с положительной репутацией ООО «Терминал-Ресурс» это недопустимо. Строительная компания возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Рождественская скидка в «Образцовых кварталах» составляет от 25 000 до 200 000 рублей.

Честная скидка от честной цены – это возможность сэкономить на праздничный стол и подарки для близких, покупку мебели в новую квартиру, а может быть, и на ремонт. Задумали улучшить жилищные условия? Наступило время исполнения желаний!

Предложение действительно при бронировании квартиры с 25 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Бронирование производится бесплатно!

Подробности – в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya