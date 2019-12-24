После продления ареста обвиняемого в изнасиловании петербуржца нашли в суде с перерезанным горлом

Тело мужчины было найдено во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления срока его заключения под стражу. Перспективу изменило что-то острое.

О смерти сорокалетнего обвиняемого в изнасиловании накануне сообщил Следственный комитет. Как уточнили «Фонтанке» 24 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его увидели в конвойном помещении после того, как мужчине продлили меру пресечения и еще на два месяца отправили в изолятор. У арестованного оказалась перерезана шея.

СК добавляет, что занимается установлением «всех обстоятельств происшедшего». С помощью чего были нанесены порезы, пока, судя по всему, не ясно.



