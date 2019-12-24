ГИБДД: Все раненые и погибший на Савушкина – из «Соляриса». Маршруткам тоже досталось

В утреннем ДТП на улице Савушкина погиб пассажир «Хёндэ Соляриса», личность мужчины устанавливается. Все остальные пострадавшие – тоже мужчины. Подробнее об участниках аварии «Фонтанке» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Повреждения получили, согласно обновлённой информации, четыре транспортных средства: «Пежо 207», «Хёндэ Солярис» и два ПАЗа – маршрутки. 29-летний мужчина, управлявший «Пежо», не пострадал, водители маршруток (мужчина 1992 и 1974 годов рождения) тоже. 37-летний водитель «Соляриса» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Один его пассажир погиб. Двое 24-летних пассажиров получили тяжёлые травмы и 28-летний – травмы средней степени тяжести.

По данным «Дорожного инспектора», в маршрутку въехал «Солярис», а она ударила впереди стоящий автобус.





ДТП произошло 24 декабря около 7:50 на пересечении улицы Савушкина и Туристской, где несколько дней назад тоже была тяжёлая авария.

Движение по Савушкина всё ещё перекрыто, пишут в соцсетях. Заторы, судя по «Яндекс.Карте», есть, но небольшие.



