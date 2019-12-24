Петербургские власти не будут проводить парад в годовщину снятия блокады. Год назад об этом просила оппозиция

Петербургские власти не будут проводить военный парад на Дворцовой площади в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом на заседании правительства города 24 декабря заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент «Фонтанки».

«Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу. В том числе, наша традиционная каша, чай, угощения», — заявил глава города.

При этом некруглые даты, связанные со снятием блокады, в Петербурге никогда не отмечали военным парадом. Существовала ли идея провести парад в 76-ю годовщину тоже и чьё это было начинание, Александр Беглов не уточнил.

В поддержку заявления губернатора выступили представители ветеранских организаций, в частности председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. «Парад нужно проводить по круглым датам, чтобы это было торжественно именно в круглую дату. А сейчас самое хорошее, что можно сделать, — интерактивная [программа]. Это привлечет очень много молодежи», — сказала она.

Год назад, в 75-ю годовщину снятия блокады, городские власти провели на Дворцовой площади парад с участием военнослужащих и боевой техники. Против идеи отмечать эту дату парадом тогда выступили оппозиционные депутаты Заксобрания, их позицию разделили некоторые общественные деятели. Тогда, впрочем, Александр Беглов (на тот момент врио губернатора) не стал отказываться от планов провести парад: он заявил, что «лишать ветеранов праздника» власти «не имеют права». В поддержку парада высказались год назад и представители ветеранских организаций.



