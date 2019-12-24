Увеличение цен в ЖК YOGA

«Лидер Групп»

1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 1 и ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене!

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Напомним, что ЖК YOGA 1 введен в эксплуатацию в этом году, а сдача ЖК YOGA 2 намечена на 4 квартал 2020 года.

Подробнее об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/