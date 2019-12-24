Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию клубный дом Fusion

ГК «Эталон»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома Fusion, который Компания возвела в Выборгском районе, вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки.

Общая реализуемая площадь жилого комплекса бизнес-класса составляет 14 тыс. кв. м. Современный клубный дом Fusion рассчитан на 110 квартир, включает паркинг на 83 автомобиля и встроенный детский сад на 80 воспитанников. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до эксклюзивных пятикомнатных. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству расположены Гренадерский и Сампсониевский сады.

Проект Fusion удостоен премии конкурса инновационных проектов Good Innovations в номинации «Жилая недвижимость», а также внеконкурсной наградой премии Urban Awards от компании Мицубиси Электрик «За использование современных технологий в девелопменте».

Справка о Группе «Эталон»

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/