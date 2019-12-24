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Бизнес
24.12.2019 10:53
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Семья Владимира Когана определилась с его преемником. Стало известно, кто продолжит санацию банка «Уралсиб»

В банке «Уралсиб» официально сменился владелец. После смерти петербургского бизнесмена Владимира Когана 81,81% акций компании получила его вдова Людмила Коган. Как пишет 24 декабря РБК, ее же банк предлагает утвердить в ЦБ как нового санатора.

Напомним, бизнесмен, бывший чиновник (в частности, отвечал за строительство дамбы в Петербурге), Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию «Уралсиба». Он стал первым в истории физическим лицом-санатором. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, 20 июня 2019-го он скончался. Спустя полгода после его смерти вдова смогла вступить в права наследования.

«Если соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будет подтверждено, это позволит провести смену инвестора, сохранив актив, по сути, у тех же владельцев и воссоздав структуру управления, которая была и раньше», — объяснил РБК представитель банка.

При этом непосредственным управлением банком занимается сын Владимира Когана Евгений, который является председателем наблюдательного совета компании. Он начал управлять банком еще во время болезни отца.

Людмила Коган закончила юрфак СПбГУ, в 1990-х работала юрисконсультом Промстройбанка (акции компании в это время скупали ее муж и его деловой партнер Давид Трактовенко). В 2000-х возглавляла строительную дирекцию холдинговой компании «Банкирский дом Санкт-Петербурга». Коган и Трактовенко продали Промстройбанк ВТБ в 2004 году за 577 млн долларов. Часть активов ПСБ осталась у семьи Когана, позже они стали компанией «БФА-девелопмент». Ею сейчас руководит Людмила Коган.


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