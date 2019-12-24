Добровольно-принудительно. МЧС просит закрепить в законе обязательную эвакуацию населения в зонах ЧС

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию населения в зоне чрезвычайной ситуации. По мнению глав ведомства Евгения Зиничева, необходимость внести изменения в законодательство показали события во время летнего наводнения в Амурской и Иркутской областях.

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — сказал министр в интервью ТАСС 24 декабря. По действующим законам принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Но во время летнего наводнения население зачастую отказывалось покидать зону бедствия, поэтому спасателям приходилось держать на территориях технику и специалистов, несмотря на их «острую необходимость» в другом месте.

Глава МЧС также напомнил, что президент России Владимир Путин также поручил ввести ответственность за недостоверность и сокрытие информации о чрезвычайных событиях, которую МЧС получает от других органов исполнительной власти.



