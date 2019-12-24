Музыка и свечи не помогли. Младенец в Петербурге не пережил домашних родов

Младенец сделал первый вдох и внезапно умер, практически сразу после рождения в петербургской квартире. Роды принимала акушерка на пенсии.

По данным ИА «Журналистские расследования», роды проходили в квартире в новостройке на улице Лидии Зверевой, младенец появился на свет около восьми часов вечера 23 декабря. Причины его смерти пока не ясны, 28-летней женщине, которая побыла матерью считанные минуты, все же пришлось ехать в больницу.

Роды принимала акушерка, которая в своей группе «ВКонтакте» утверждает, что имеет 36-летний врачебный стаж, а с 2005 года находится на пенсии, но продолжает заниматься частной практикой как акушер-гинеколог и семейный психолог. За услугу родовспоможения родители умершего младенца заплатили 80 тысяч рублей.

Как рассказала «Фонтанке» акушерка, роды прошли «идеально», никаких показателей к тому, чтобы срочно вызывать скорую, не было. Обстановка была спокойной, все, как хотела клиентка, со «свечами и музыкой». Младенец родился живым, открыл глаза, у него билось сердце, но через несколько мгновений он внезапно умер. Причины произошедшего женщина назвать затруднилась и отметила, что подобное могло произойти и в роддоме. Ее пациентка состояла на учете и сдавала все необходимые анализы.



