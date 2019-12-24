Колокольня в 170 метров у Смольного, а на Восстания – памятник императору. Что в Петербурге собирается сделать фонд менеджеров «Газпрома»

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге, уже потративший 1,6 млрд рублей на церковные объекты, готовит несколько предложений для городских властей. Веса этим не слишком новым идеям придает статус создателей фонда, которые значатся менеджерами в «Газпроме».

Эксиз колокольни Смольного собора/автор - Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге

24 декабря представитель фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Петербурге Филипп Грибанов объявил о том, что петербургским властям будет предложено построить 170-метровую колокольню Смольного собора и вернуть памятник императору Александру III на площадь Восстания. Фонд готов сам профинансировать и организовать процесс лишь бы было разрешение.

Сама идея не нова. «Городу необходимы новые яркие архитектурные доминанты и символы. Именно таким символом может стать незавершенная Растрелли колокольня Смольного монастыря», — сказал Грибанов «Фонтанке». По его словам, построить колокольню можно в двух вариантах: изначально архитектор Растрелли планировал, что её высота составит 140 метров, однако затем повысил ее до 168 метров. Все чертежи и макеты сохранились в архивах, а по оценкам фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ, реализация проекта может потребовать около 7 лет. «Несколько сотен миллионов, точную сумму назвать пока не могу, она еще не посчитана», – ответил Грибанов на вопрос о стоимости колокольни.

Генеральный директор ГК «Геореконструкция» Алексей Шашкин говорит о том, что «воссоздание» колокольни Смольного монастыря возможно на историческом фундаменте. По его словам все геотехнологии позволяют это сделать. «По аналогии с колокольней Новодевичьего монастыря подлинный фундамент памятника может быть пересажен на сваи, опирающиеся на надежные грунты — твердые и полутвердые суглинки. Тем самым достигается важный эффект — соприкосновение нового, воссоздаваемого сооружения с подлинной сохранившейся подземной его частью. Свайное основание позволит не только гарантировать надежность сооружения, но и обеспечить безопасность примыкающих зданий-памятников», — говорит Шашкин.





«Я не представляю, как можно ее поставить на этом месте. Это никакое не воссоздание, а новое строительство в зоне с серьезными высотными ограничениями. У нас есть перечень утраченных доминант, рекомендованных к воссозданию. Колокольни там, естественно, нет, поскольку ее никогда не существовало», – рассказал в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). По его словам, чтобы отстроить эту часть собора, нужно будет изменить законодательство, в частности закон Санкт-Петербурга №820-7. Он также отметил, что отстроенная колокольня серьезно изменит визуальное восприятие на Смольный собор, причем не только со Шпалерной, но и с других точек, даже с Охты.

Разговоры о строительстве колокольни, нереализованной идеи Растрелли, возникают довольно регулярно. Последняя наиболее яркая впышка была почти 10 лет назад, когда возникла версия, что с помощью гигантской колокольни можно будет нивелировать возможный визуальный ущерб от строительства напротив собора 396 метрового «Охта-Центра».

Строительство колокольни – не единственная инициатива, с которой выступает фонд. Второе предложение тоже не ново – возвращение памятника Александру III на его историческое место — площадь Восстания и, как следствие, перенос обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площадь Мужества.

Любопытно, что сама идея с переносом памятника в конце ноября с разницей в 3 дня поднималась на страницах смольнинской газеты «Петербургский дневник» и «Комсомольской правды». Оба издания в качестве инфоповода фактически использовали одно и то же письмо блокадника Анатолия Ефремова. Как он рассказал «Фонтанке», идея заключается в том, чтобы перенести стелу с Восстания в створ Аллеи Героев на Московском проспекте. Оба издания пришли к выводу, что эту идею вряд ли получится осуществить из-за статуса объекта культурного наследия федерального значения. В «Петербургском дневнике» одной из альтернатив называлась как раз площадь Мужества.

«По обелиску и памятнику Александру законодательных ограничений я не вижу, но у меня один вопрос к этой инициативе – а зачем?» – поделился мнением Сергей Макаров.

«Возвращение памятника на историческое место является важным шагом на пути к восстановлению исторического облика города и исторической справедливости. Кроме того, он органично вписывается в архитектуру площади и станет важным связующим элементом. Естественно, следующий вопрос — это перенос стелы. Наиболее подходящим местом является площадь Мужества. Площадь Мужества была задумана в честь великой Победы. Монумент на площади может стать новым местом для проведения памятных мероприятий, посвященных Дню Победы. А безусловное уважение к подвигу ленинградцев требует создания нового памятного места в Петербурге», — отвечает представитель фонда Филипп Грибанов.

При чем здесь «Газпром»

Юридическое лицо Фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви было создан в апреле 2017 года. «Проекты финансируются на основе пожертвований частных лиц и компаний. Фонд организует работы по проектированию, ремонту, реставрации, воссозданию и приспособлению для современного использования культовых сооружений РПЦ», – говорится на сайте организации.

Там же есть упоминание директора фонда – Ильи Козлова. По данным СПАРК, он также является ликвидатором ЗАО «Газпром инвест юг». Он же на сайте ООО «Газпром инвест» числится первым заместителем генерального директора. По информации «Фонтанки», Козлов пришел туда в 2019 году в рамках обновления менеджмента после скандала, дошедшего до президента. Напомним, что «Газпром инвест» – та «дочка» крупнейшей газовой монополии, которая в 2017 году перечислила 1,8 млрд рублей компании «Омега» за несуществующий газопровод под Петербургом.

Козлов также является совладельцем фонда. Вторым хозяином учреждения числится Вадим Валерьевич Краснов. Его полный тезка мелькает в отчетах ПАО «Газпром» как руководитель филиала по управлению служебными зданиями. А Алексей Валерьевич Краснов на сайте «Газпром-Медиа холдинга» указан как заместитель генерального директора с января 2015 года. В фонде принадлежность своих отцов-основателей к газовому монополисту не оспаривают, но говорят, будто сами по себе фонды – личная инициатива менеджеров, а не спецзадание от Миллера.

Под знаменем фонда уже идет ряд знаковых проектов. Под каждый из них создается отдельное юридическое лицо. Например, при содействии фонда завершено восстановление церкви Пресвятой Троицы в киновии Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной. Суммы, которыми оперируют благотворительные организации, впечатляют. По данным СПАРК, только за 2016–2018 годы в фонд поступило 979 млн рублей, из которых 958 млн рублей было использовано.

В фонд, который занимается воссозданием церкви Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» на проспекте Обуховской Обороны, в 2017–2018 годах поступило 643 млн рублей, а потрачено было 731 млн рублей. Информации о движении финансов за более ранние периоды у этого фонда в СПАРК не имеется.

Сейчас фонд занимается установкой миниатюрной копии первой петербургской церкви – Троице-Петровского собора. Макет церковного сооружения появится в 2020 году на Троицкой площади. Кроме того, благотворительная структура топ-менеджеров «Газпрома» продвигает воссоздание Борисо-Глебской церкви на Синопской набережной, снесенной в 1975 году.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»