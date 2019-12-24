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Происшествия
24.12.2019 13:36
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«Мы оторвали номер, чтобы его можно было найти»: очевидцы рассказали, как останавливали лихача с пистолетом на Ветеранов

«Он агрессивно сопротивлялся, пытался сдать вперёд и назад»: лихача с шестёрками на номерах останавливали прохожие и охранники. За стрельбу и наезды возбуждено дело об угрозе убийством.

Молодой водитель, накануне вечером устроивший стрельбу и гонки со сбиванием людей на проспекте Ветеранов, встретил сопротивление десятка неравнодушных и стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством.

Как 24 декабря сообщили в петербургском полицейском главке, уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ против 23-летнего Мурада Гусейнова возбудил отдел дознания УМВД России по Красносельскому району. Подробностями задержания с «Фонтанкой» поделился один из свидетелей дорожного конфликта – охранник жилого центра «Солнечный город» Юрий Победоносцев.

«И пяти минут не прошло после 21.00, я закончил смену, шёл домой и увидел на переходе, как агрессивный водитель начал драться с пешеходом. Он вышел, ударил человека в челюсть с левой стороны, после чего началась потасовка. Другой очевидец хотел помочь, разнять, но тоже получил по лицу. В этот момент я тоже решил вмешаться: пускай даже служба закончилась, всё равно не должно происходить на территории никаких инцидентов», – отметил петербуржец. 


ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

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По словам Юрия, тогда водитель «Ниссана» с тремя шестёрками на номерах достал пугач и начал стрелять по ногам и в стороны: «Я позвал на помощь, и при этом мы оторвали у него номер, чтобы, если он сбежит, его можно было бы как-то найти», – описывает происходившее Победоносцев. По его словам, Гусейнов целился в 21-летнего пешехода и направлял дуло ему в грудь и лицо. 

Поняв, что людей вокруг становится больше, автолюбитель вскочил в машину и попытался скрыться среди домов, но не подумал, что оттуда не получится выехать. Когда лихач сделал круг и стал возвращаться назад, его перехватила команда охранников, которые выбежали «со всех корпусов».

«Он агрессивно сопротивлялся, пытался сдать вперёд, назад, пострадали два человека. Он чуть не задавил одного!» – вспоминает собеседник «Фонтанки». По его словам, водитель всё-таки прорвался через людей и въехал в тупиковый переулок, где сначала врезался в стоящую машину, но был задержан и передан подъехавшим правоохранителями. Вокруг собралось целых шесть машин ДПС и ППС. У мужчины изъяли пистолет на затворе, 5 патронов и кобуру коричневого цвета. Ранее водитель к ответственности не привлекался.

Сейчас Гусейнов задержан на двое суток.  

 

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