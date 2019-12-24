ДТП на Савушкина – смертельное, пострадавших четверо. У «Соляриса» нет одного борта

Заторы на улице Савушкина сохраняются в обе стороны. ДТП оказалось смертельным, а это значит, что в работу включается следователь.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 декабря около 7:50 на пересечении Туристской и Савушкина столкнулись «Пежо» и «Хёндэ Солярис». Один человек скончался на месте, четверо были госпитализированы.

«Один 200-й, один крайне тяжёлый и двое средней степени тяжести», – пишет Андрей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Читатель «Фонтанки» сообщал, что в аварии участвовали и две маршрутки. На кадрах ГИБДД и очевидцев заметно, что по крайней мере одна маршрутка получила повреждения.





«Серебристый «Пежо», похоже, столкнулся с летящим чёрным «Солярисом» (57-й регион), отчего «корейца» швырнуло в стоящий на остановке автобус. Автобус ткнулся во впереди стоящий другой автобус. «Солярис» очень спешил из города в сторону Лахты, – рассказывает Дмитрий. – Удивительно: пробки нет. Но движение по Савушкина от «Беговой» к Лахте перекрыто».

15 декабря на этом же перекрёстке в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека: две женщины и два ребёнка. Раньше, до установки бетонных блоков, на этом месте машины часто залетали в подземный переход.



