Mercedes ML на Каменноостровском стал факелом. Соседа отогнали, хотя он уже начал полыхать

Два автомобиля тушили минувшей ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга под крики, треск и взрывы. Зрелищное видео опубликовано в соцсетях.

По информации городского ГУ МЧС, вызов на Каменноостровский проспект, 27, поступил 24 декабря в 4:11. Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 4:28. «Мерседес» выгорел полностью, а у припаркованного рядом «Хёндэ» – только отсек двигателя.

Участник паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Алексей снял пожар на камеру. «Ночные страсти Питера. Факел на Каменноостровском», – так он прокомментировал свой пост. По его словам, сгорел Mercedes ML.





На записи видно, как мощно горит и взрывается автомобиль. Очевидцы стараются держаться подальше. В какой-то момент, видимо, владелец соседней машины заводит её и отгоняет на несколько метров, хотя огонь уже начинает охватывать её. Язык пламени небольшой, и мужчине удаётся потушить его то ли одеялом, то ли какой-то одеждой. Затем приезжают пожарные и заливают «факел». Это удаётся сделать не сразу: видимо, мешает вспыхивающий бензин.



