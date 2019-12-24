От «Океанариума» в больницу уехали два брата, акцентирующие внимание на своем этносе. У одного пуля в глазу, у второго сломаны ребра

Двое мужчин оказались в больнице после ночной встречи с парой также загулявших прохожих. Во время перепалки последние достали пистолет и пинали ногами.

По данным ИА «Журналистские расследования», около пяти утра 23 декабря в больницу с улицы Марата привезли двух братьев. У старшего, 29-летнего, сломаны пять ребер, диагностированы травмы живота и головы, видны синяки по всему телу. Младшему, 26-летнему уроженцу Брянской области, досталась пуля в голову, у него прострелены глаз и шея.

Что стало причиной конфликта, молодые люди объяснить были не в состоянии, однако нашли обоих в машине. «Тойота» с тремя четверками в номере осталась припаркованной возле «Океанариума» на Марата. Судя по страницам братьев в соцсетях и картинкам на различных автомобильных сайтах, оба любят публично напоминать окружающим, что они славяне. Про старшего также известно, что он в Петербурге закончил военное училище.

Как подозреваемые по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержаны двое, уточняют в региональном управлении МВД. Одному 30 лет, и он живет в Рабфаковском, второму – 38, и, судя по всему, он родом с Кавказа.



