Аномально тёплый декабрь разбудил петербургских бабочек. Они залетают в окна

Декабрьское тепло разбудило насекомых: петербуржцы замечают бабочек, которые залетают к ним в квартиры. Утром 24 декабря читатели «Фонтанки» прислали снимок полосатой желто-бурой совки.

фото: читатель Татьяна

Как сообщили специалисты музея живых бабочек «Тропический рай», в таком поведении насекомых нет серьёзной аномалии:

«Погода так изменилась, что даже цветы распускаются, не только бабочки просыпаются. У бабочек есть определённый период, когда они находятся в стадии «сна», и пробуждение, раскрытие куколки, действительно может спровоцировать погода. Нам даже звонили несколько раз на неделе и предлагали наших российских бабочек. Одна женщина была готова привезти нам крапивницу с другого конца города», – сообщила корреспонденту сотрудник центра Екатерина Богданова.





По её словам, горожане, которые увидели бабочку на улице, могут лишь ненадолго продлить ей жизнь: при желании аккуратно, не прикасаясь к крыльям, перенести её в тепло и поить медовой водой. Тогда, возможно, она полетает несколько дней.

Тепло чувствуют и растения: ранее в парке Монрепо в Выборге распустились безвременники, хотя обычно это происходит осенью. 18 декабря в городе был побит суточный рекорд температуры воздуха, столбик термометра достиг отметки +7,6 градуса тепла.