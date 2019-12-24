Ургант про выступление спецназа на школьной линейке в Златоусте: «Когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил»

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал школьную линейку в Златоусте, на которой спецназ устроил показательные выступления. В своей программе «Вечерний Ургант» шоумен заметил, что банальные утренники ушли в прошлое, а у детей теперь появится правильная ассоциация: «Когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил».

«В школе города Златоуста Челябинской области спецназ провел показательные выступления. Для кого? Для тех, кому это наиболее интересно, — для детей средней школы. Вот это шоу. Палкой сверху бей. Ушли в прошлое эти банальные утренники, где зайчики, снежинки, деды-морозы! Так же интереснее! Перепутали, правда, там надпись: вместо «С Новым годом» написали «Жизнь Родине, честь никому», но это не имеет значения, потому что получилось празднично. У детей появится настоящая правильная ассоциация: когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил… Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде», – сказал Ургант в эфире шоу.

Нашумевшее выступление сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний произошло на празднике посвящения в кадеты детей школы №?21 города Златоуста Челбяинской области. На линейке взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как следует держать строй и наносить удары: «Палкой сверху бей!», «Палкой снизу бей!». Некоторых родителей увиденное возмутило.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области рассказали, что школьников в кадеты посвятили сотрудники ИК-25. Там также заверили, что показательное выступление группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций состоялось «по приглашению руководства школы». По данным ФСИН, выпускники кадетского класса школы №21 часто связывают жизнь со службой в силовых структурах, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

Ранее в МВД Татарстана начали служебную проверку после экспресс-курса строевой подготовки, который районный отдел преподал школьникам. Очевидцы утверждают, что во время учений на щиты силовиков бросались девятиклассники.



