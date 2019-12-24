Зимней волне эвакуаций в Петербурге — почти месяц. Во вторник компанию судам составили мосты

Суды Петербурга уже по традиции эвакуируются утром 24 декабря. Еще анонимы угрожают мостам, но не уточняют, каким. А их в Северной столице больше 300.

О вынужденной прогулке коллег сообщает объединенная пресс-служба судов города. На улицу в аномально теплую декабрьскую погоду отправили Дзержинский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Василеостровский, Куйбышевский суды.

Также в спам-рассылке «заминированы» мосты, но авторы не уточняют, какие именно из 342 существующих.

Часть писем приходит с ящика под названием «Винтовка это праздник».





Напомним, масштабная волна эвакуаций идет на рекорд — совсем скоро ей исполнится месяц. Если в первых письмах содержалось требование о выплате 120 биткоинов предпринимателем Константином Малофеевым, то сейчас авторы не утруждают себя. Послания предельно лаконичны.

За вчерашний день, по данным «Фонтанки», в городе осмотрено 1417 объектов, с эвакуацией почти 35 тысяч человек.