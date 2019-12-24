Савушкина перекрыта из-за серьёзного ДТП. Лековушка разбита, много скорых

Плотные заторы образовались утром 24 декабря на улице Савушкина из-за ДТП на перекрёстке с Туристской улицей, около станции метро «Беговая». По словам автомобилистов, движение на Савушкина перекрыто.

Легковой автомобиль влетел в маршрутку, и она по инерции воткнулась в стоящий перед ней маршрутный автобус, сообщает читатель «Фонтанки». Официальной информации о ДТП пока нет. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что сильные повреждения получила легковая машина. На место прибыли три кареты скорой помощи, пишут пользователи «Яндекс.Навигатора».

«Водитель «Пежо» ехал по Туристской со стороны «Атлантик Сити», а другая машина, «Солярис», в ней ехало 5 человек. Один, скорее всего, погиб, двоих вытащили и двое смогли сами на ноги встать. Муж помогал, на его глазах это случилось, – рассказывает в «ДТП и ЧП» Элеонора. – На этом перекрестке почти каждую неделю бьются».





Большое число людей на тротуаре объясняется тем, что на общественном транспорте не уехать из-за перекрытия движения.



