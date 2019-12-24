Роскачество проверило, безопасны ли китайские салюты

Китайские салюты решило проверить перед новогодними и рождественскими гуляньями Роскачество. Претензии возникли только к одному образцу.

Как рассказали 24 декабря в Роскачестве, эксперты купили в интернет-магазинах и в розничных торговых точках 10 самых популярных в РФ китайских салютов, один из них изготовлен по заказу отечественной компании. Стоимость пиротехники – от 550 до 1999 рублей. Тестировали ее по 32 показателям качества и безопасности, включая степень воздействия на окружающую среду.

«По итогам испытаний нарушения были выявлены только в одном товаре. Им оказался салют, продававшийся под торговой маркой Piroff Fireworks, в маркировке которого обнаружились несоответствия в части времени работы пиротехнического изделия. Так, вместо заявленных «около 35 секунд» салют проработал 29,8», – заявили в Роскачестве.

При этом качество изделий не зависело от цены: салют за 550 рублей проработал 25,7 секунды, а за 1090 рублей – 24,5 секунды. То же касается и уровня освещённости.





Других нарушений Роскачество не нашло: праздничную продукцию признали качественной и безопасной, в том числе с точки зрения экологии. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 дБ.

По мнению президента Московской пиротехнической ассоциации Владимира Жихарева, это говорит о том, что в стране ужесточили контроль за оборотом пиротехники, и правильно сделали. И все же иногда на рынке появляется пиротехника без сертификатов, просроченная. Узнать ее можно по бросовым ценам.