В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек

Театрального режиссера Галину Волчек экстренно госпитализировали в столичную Боткинскую больницу 24 декабря. У 86-летней народной артистки СССР диагностировали воспаление легких.

«Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице», – сказал РИА Новости директор театра «Современник» Игорь Павлов.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец – известный режиссер и кинооператор Борис Волчек. В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ. Снималась во многих фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером московского театра «Современник». С 1989 года является его художественным руководителем.



