«А доктор говорил – можно танком давить». У Леры Кудрявцевой потёк поставленный в Петербурге грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла травматичную операцию: ее подвели поставленные 15 лет назад в Петербурге импланты в грудь. Несмотря на данную пожизненную гарантию, недавно при плановом обследовании выяснилось, что один силиконовый протез американской фирмы McGhan прохудился и потек.

Как сообщает 24 декабря «Доктор Питер», об этом актриса и телеведущая сообщила в своем Instagram, объяснив, что решилась рассказать такое, чтобы предупредить других.

скриншот /www.instagram.com/leratv/

«На сертификате черным по белому было написано – "пожизненная гарантия", а доктор говорил – можно танком давить», – сетует телезвезда.





По ее словам, недавно во время очередного осмотра медики заподозрили неладное и отправили Леру сначала на УЗИ, потом на МРТ.

«Вердикт! Левый имплант порван: протекает лет 5–6, куда только можно было затечь», – добавляет ведущая.

В результате доктора приняли решение о срочной операции, во время которой они не только удалили импланты с капсулой, но и вырезали силикон из тканей молочной железы. По словам жертвы пластики, операция «очень агрессивная». Кудрявцева еще находится в больнице.