В российский метеорологический спутник «Метеор-М» врезался метеорит

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» потерял ориентацию из-за вероятного столкновения с микрометеоритом. Спутник изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета, сообщает 24 декабря «Роскосмос».

По данным пресс-службы госкорпорации, инцидент произошел еще 18 декабря. После внешнего воздействия на конструкцию спутник начал быстро вращаться, поскольку характеристики орбиты поменялись. Программа перевела его в энергосберегающий режим и отключила бортовую целевую аппаратуру.

Когда аппарат вошел в зону, где с ним смогли с Земли связаться российские средства управления, с ним установили контакт. Специалисты начали работать над тем, чтобы остановить вращение, восстановить ориентацию и вновь запустить основные бортовые системы.

«В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора. «Метеор-М» № 2-2 находится в ориентированном полёте, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры», – добавили в «Роскосмосе».

Спутник «Метеор-М» № 2-2 запустили в начале июля с космодрома Восточный.



