Тепло, ещё теплее. «Декабрьская жара» ждёт петербуржцев

Тёплая погода в ближайшие дни не собирается уходить из Петербурга. Пик «декабрьской жары» синоптики прогнозируют в среду, 25 декабря.

Как сообщает 24 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём воздух прогреется до плюс 5 градусов по Цельсию, а завтра – до плюс 6. После этого температура начнёт постепенно снижаться. 26 декабря в течение суток ожидается плюс 1-3 градуса.

Сегодня будет преимущественно без осадков, в конце дня местами слабый дождь, местами туман, который возникает очагами с прошлой недели. Ветер ночью переменный, днём восточный слабый. Атмосферное давление днём будет слабо понижаться.





Причина облачной и не по сезону тёплой погоды в том, что Петербург находится на периферии обширной циклонической ложбины, вытянувшейся с севера на юг, вдоль западной границы России, объясняет ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.



