В Чечне появятся три новых города

Трем населенным пунктам Чечни могут присвоить статус города. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Речь идет о населенных пунктах Наур, Новогрозный, Серноводск.

«Но это возможно только при достижении определённых показателей», — приводит слова Кадырова 24 декабря «Газета.ру».

Впрочем, власти Чечни работают в этом направлении, ведь, по их мнению, три новых города окажут благоприятное влияние на республику.

Ранее Кадыров бросил вызов бойцу смешанных единоборств (MMA) Александру Емельяненко.



