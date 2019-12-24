Мыло, бритва и весы. Россияне перечислили самые ненужные подарки на Новый год

Россияне перечислили подарки, которые не обрадуют их на новый год. Самыми ненужными оказались символы года и мягкие игрушки.

С исследованием проекта Hi-Tech Mail.ru 24 декабря ознакомилось РИА Новости. 57 процентов опрошенных указали символы наступающего года, как бесполезные, а 52 процента выступили против игрушек. Далее следуют весы, увидеть последствия недельного празднования не пожелают 49 процентов респондентов, 48 процентов опрошенных не обрадуются мылу и станкам для бриться, 45 процентов не захотят получить массажный коврик, а 40 процентов россиян огорчатся, увидев набор косметики.

Среди гаджетов и электроники самыми ненужными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор, экшн-камера, видеокамера, робот пылесос, наушники и фотоаппарат.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей Интернета.

Ранее сообщалось, что россияне не намерены экономить на праздновании Нового года, каждый пятый готов залезть в долги, чтобы купить подарки или уехать в путешествие.



