СМИ: «Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Сервис по оценке кредитоспособности заемщиков запустил «Яндекс» совместно с двумя крупнейшими российскими бюро кредитных историй (ОКБ и «Эквифакс»). Об этом 24 декабря пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

Проект получил название «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков партнеры будут смешивать скоринговые баллы. Бюро располагают данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д-билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. IT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.

При этом ни один из участников схемы не имеет доступа к данным другого, а получает информацию в зашифрованном виде.

Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1000 показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков. Несколько крупных банков сейчас уже тестируют новый сервис.



