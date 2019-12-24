Очевидец снял на видео, как в Петербурге грузовик, спешащий на красный, сбивает мать с коляской

За последние дни в Петербурге и Ленобласти отмечался всплеск ДТП с пешеходами, и их значительная часть происходила в тёмное время суток, когда при недостаточном освещении сложно увидеть человека издалека. ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга стало исключением – было светло, пешеходов видно хорошо, более того, им горел зелёный. Видеозапись этого ДТП появилась в соцсетях в ночь на 24 декабря.

23 декабря около 14 часов на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов, рассказывают в соцсетях, водитель «ГАЗели» совершил наезд на женщину с коляской, переходившую дорогу. На записи видно, что пешеходы (несколько человек, в том числе ребёнок школьного возраста) переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, машины тоже трогаются, и им наперерез на перекрёсток выскакивает грузовик. Сразу после ДТП водитель остановился.

«Ребенку 2 годика. Находится в больнице в тяжёлом состоянии. У малышки перелом лобной кости и перелом глазной орбиты, – сообщает Наталья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Ищем ещё видео с городских камер или видеорегистраторов и очевидцев произошедшего».





23 декабря погибли два пешехода: молодую женщину на Тихорецком проспекте задавила «ГАЗель» в зоне трамвайной остановки, пожилого мужчину в посёлке Сиверский – грузовик, сдавая задним ходом во дворах.

18 декабря в Петербурге получили травмы 35 пешеходов, в том числе 9 детей. На трассе «Нарва» за двое суток, 18-го и 19-го, погибли три пешехода.



