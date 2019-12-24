Происшествия
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
По данным агентства, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги». Боевая машина была не военная, самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.
Летчик успел катапультироваться, его подобрал вертолет Ми-8, добавил собеседник агентства. Среди причин катастрофы указываются неисправность и ошибка пилотирования.
Справка:
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, , отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения он превосходит западные аналоги. В ВКС Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который находится на вооружении с середины 1980-х годов. Испытания самолета начались в 2013 году, а в мае этого года стартовало его серийное производство.