Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По данным агентства, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги». Боевая машина была не военная, самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.

Летчик успел катапультироваться, его подобрал вертолет Ми-8, добавил собеседник агентства. Среди причин катастрофы указываются неисправность и ошибка пилотирования.



