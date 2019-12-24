В России меняются правила экзамена на водительские права. «Площадку» и «город» объединят, результаты можно обжаловать

Схема сдачи экзамена для получения водительских прав изменится в России с 2020 года. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет 24 декабря «Коммерсантъ».

В рамках реформы разрешат учебную езду на магистралях, а традиционные «площадку» и «город» сменит получасовой объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Инспектор проверит базовые навыки вождения (начало движения, параллельную парковку), а затем кандидат отправится на улицы, причем маршрут для ученика заранее будет неизвестен. Это изменение не коснется получающих мотокатегории: они будут сдавать практику только на площадке.

Результаты экзамена при этом можно будет аннулировать, подав жалобу на инспектора. Кроме того, у ГИБДД появится дополнительный рычаг воздействия на нарущителей. Лишенный прав гражданин должен будет для их возврата не только сдать теоретический экзамен, но и оплатить все ранее выписанные штрафы.

Изменится и процедура сдачи теоретического экзамена: количество вопросов увеличится, изменится система оценки. Предполагается, что все изменения заработают к октябрю.



