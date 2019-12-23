В Отрадном наступил блэкаут, зацепило и Усть-Ижору. Без электричества ночует тысяча домов

Около тысячи домов остались без света на юго-востоке Петербурга и в Ленобласти. Пока энергетики ночью 23 декабря пытаются устранить аварию, жители посёлка Усть-Ижора и города Отрадное пьют чай при свечах.

«Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут восстановительные работы после технологического нарушения на линии 110 кВ. Обстоятельства выясняются. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и ведут ремонтные работы», – рассказали в пресс-службе Ленэнерго. Отмечается, что бригада работает на территории Отрадного.

Напомним, «Фонтанка» еще в 2016 году разобралась, почему громко разрекламированное чиновниками энергокольцо не спасает Петербург от блэкаутов.



