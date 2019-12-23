Акции Tesla подорожали до 420 долларов. Когда Маск это пообещал, ему пришлось уйти с поста председателя совета директоров компании

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla выросла 23 декабря до 420 долларов за штуку. На это обратил внимание в твиттере основатель компании Илон Маск. «Вау, акции так подросли», – написал он.

Напомним, в августе 2018 года Маск сообщил, что готов выкупить с биржи акции Tesla, когда они будут стоить 420 долларов за штуку (тогда они стоили 350 долларов). Комиссия по ценным бумагам и биржам США тогда заявила, что Маск своим твитом ввел участников рынка в заблуждение, причем сделал это намеренно. Для урегулирования конфликта с властями Маску пришлось заплатить 20 млн долларов и уйти с поста председателя совета директоров Tesla.



